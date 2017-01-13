中和警民合力宣導 過個好年

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中和警分局舉行「106年加強重要節日安全維護工作」期前協調會。（葉書宏翻攝）

中和警分局舉行「106年加強重要節日安全維護工作」期前協調會。（葉書宏翻攝）

新北市中和警分局為讓民眾過好春節假期，特別整合凝聚地方資源，結合警力、協勤民力及地方代表等，落實橫向聯繫，展現守護民眾的決心，特於今（13）日，邀請轄區金融機構、賣場、機關團體、學校及各界代表，於分局三樓禮堂舉行「106年加強重要節日安全維護工作」期前協調會。

106年春安工作以「治安平穩、交通順暢、服務熱心」為主軸，期程自106年1月19日至2月2日止，為期15天。

會議中，分局長陳銘宗要求各單位務必全力以赴，落實各項整備，展現平時訓練成果，特別在主動打擊犯罪、維持交通順暢－快速到位服務、主動為民服務－關心弱勢貧困獨居老人等面向，應該展現熱忱及同理心，全力以赴，提升高效率。

陳銘宗呼籲，年節期間應重視防搶與防竊，避免財物損失而影響過年情緒。警方也將持續加強各項勤務作為，除強化嚇阻犯罪外，並提供民眾舉家外出申加強巡邏及民眾申請護鈔等服務，請民眾主動向轄區派出所申請，同時也要求金融機構能夠配合關懷提問，減少民眾遭詐騙機會，多一份關懷，少一份詐騙，保障人民財產及安全，營造「平安、祥和、快樂」的社會氛圍，讓民眾過一個順遂、如意的春節假期。

(中時)