巴西飛機製造商Embraer 去年出貨量創19年新高

巴西飛機製造商Embraer周五公布，去年該公司商務客機及企業專機出貨量總計225架，創下19年來最高紀錄。該公司股價在去年下跌21％，使其成為去年新興市場跌幅最慘重的14大企業之一，所幸今年以來股價反彈9％。

(工商)