海倫清桃自爆身世之謊 藝界這些假象也曾被戳破！

藝人在層層的包裝之下，是真是假到最後根本難以辨識。(中時資料照片)

歌手鬼鬼(吳映潔)曾說過：「演藝圈是很假的社會」，藝人在層層的包裝之下，是真是假到最後根本難以辨識，而鬼鬼這句話，日前再度得到驗證，一直以「台越混血兒」身分在台發展的女星海倫清桃，過去家庭故事及自身奮鬥史感動許多粉絲，沒想到她竟自爆驚人身世，幾乎180度顛覆了官方認知，其實不只她，這些年來演藝圈浮出的「假象」真的不少！

「越南林志玲」自爆身世造假，其實自己是個40歲已婚18年的越南新娘。(中時資料照片)

外型甜美、有「越南林志玲」美稱的女星海倫清桃，日前突然在臉書連串po文「自白」，從家世、學歷甚至家人等，都跟過去說的有很大的出入，等同之前公開的故事大部分都是捏造的，而她本月8日出面開記者會說分明，帶著的便是外界認為的哥哥、其實是她結縭18年的台籍老公戴先生。

海倫清桃跟老公當場認了臉書po文都是真的，包含自己非台越混血，而是純越南人，過去是越南婚友社的樣板新娘，1992年22歲時嫁給了戴先生，所以今年不是官方資訊說的33歲，而是40歲，而她之前說是景美女中畢業、UCLA肄業也是假，其實她是越南雄王大學經濟系畢業，捏造是怕原本的學歷不被台灣觀眾所接受，而至於驚爆po文是「帳號被盜」，這也不是真的，其實她的臉書是由自己跟戴先生共同管理，建築營造相關發文通常是老公的想法，而理財等資訊則是出自海倫清桃自己。

胡彥斌在節目上坦承學歷造假，自己根本沒去考大學，因怕別人懷疑音樂能力，說謊自己是音大生。(中時資料照片)

以一手〈Waiting For You〉爆紅的中國歌手胡彥斌，能唱又能創作的超強實力，讓他有「音樂才子」、「音樂神童」美稱，而他的官方資料上寫著「上海音樂學院」畢業，是個音樂系高材生來著，沒想到去年胡彥斌在一檔真人秀節目中，將外界對於他的疑問解釋了個透徹，包含學歷一事。

胡彥斌去年7月上《說出我世界》節目，開頭就調侃了長相，說自己眼睛很小，長得不帥，接著竟表示當初為了出道，放棄考大學的機會，因此每次記者問他關於學歷的問題時，他總是心虛的，也坦言即便走紅後，仍很沒自信、很自卑，表白自己從不是上海音樂學院的學生，但仍對外說是，「之所以這麼做，只是因為當時很不自信，非常怕別人懷疑我的音樂能力」，如今回頭看自己的欺騙，覺得很可笑，選擇大方在節目上說個明白。

「MP魔幻力量」前鼓手阿爆約炮腥聞，扯出早已和女星陳艾琳登記結婚。(中時資料照片)

「MP魔幻力量」去年桃色腥聞連環爆，繼前主唱嘎嘎之後，前鼓手阿翔也被爆約炮醜聞，引發軒然大波，最終自請退團，沒想到桃色腥聞一事持續發酵，竟被挖出他和《大學生了沒》前班底陳艾琳不只是男女朋友，兩人其實已秘密登記結婚。

阿翔過去雖被拍到跟陳艾琳同進同出，但始終沒認戀，沒想到因為桃色腥聞，扯出他早跟陳艾琳在2015年3月登記結婚，更爆出女方因偷腥事件，懷孕了卻流產，事後兩人保持低調，簡單在臉書發表聲明，陳艾琳則在消息爆出後即刻飛到澳洲散心，回國後選擇原諒，繼續跟阿翔當夫妻，但表示對老公「觀察中」，至今婚變傳聞仍未歇息。

(專題報導)