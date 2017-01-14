體壇健將闖演藝圈 陳建州佔一席之地 顏行書重返老本行

前「5566」成員許孟哲，近日宣布入選中華民國冰球協會「2017男子成人中華台北代表隊」選手資格，並將參加北海道的亞洲冬季運動會，以及保加利亞的世界盃冰球成人錦標賽，他表示早就熱衷冰上曲棍球，始終已當上選手為目標練習，苦熬十年後總算如願以償，不過有許多運動員，在體壇一戰成名後挾帶高人氣，懷抱星夢勇闖演藝圈，不過隔行如隔山，有的佔有一席之地，有的則重返老本行，勇闖星途際遇大不同。

張誌家因為涉及打假球，因此退出棒壇。(圖/本報系資料照)

前職棒球星張誌家，由於在世界棒球賽表現出色，被日本西武隊相中網羅，而在赴日發展前，唱片公司看中其高人氣，在低迷的唱片市場仍為他發行個人專輯，還安排「小師姐」丁文琪合唱職棒主題曲「Its my war」，另外也向台語歌手郭桂彬量身打造台語歌曲，讓他能夠國台語市場通吃，就連MV都邀請「微笑喬治」趙士強參與演出，此外為了滿足粉絲「視聽」享受，更追加出版個人寫真，不過在返台效力La New熊，涉及簽賭案慘遭開除，就此退出球壇轉行當鐵板燒學徒。

顏行書跨足偶像劇、唱片多元發展。(圖/本報系資料照)

顏行書，求學時就因精湛球技在籃壇嶄露頭角，更被中華職籃球隊「泰瑞戰神隊網羅，正式成為職業球員，也頻頻獲得「助攻王」等名號，不過在中華職籃經營不善終止營運後，轉至SBL發展，但膝傷復原情形不理想，決定結束球員生涯，全心在演藝圈深耕發展，不僅參與《MVP情人》、《雪天使》等多部偶像劇演出，更加入男團「183 Club」 ，發行專輯以及電視原聲帶，就在人氣扶搖直上的同時，團員祝釩剛因形象不佳被迫中止合約，也讓「183 Club」成員五缺一，面臨單飛不解散的命運，也讓顏行書決定重返籃壇發展。

陳建州在體壇以及影劇圈，分別闖出佳績。(圖/本報系資料照)

陳建州，昔日年紀僅21歲就踏入籃壇擔任國手，不過遭逢十字韌帶二次斷裂受傷後，由於手術不見起色，因此球員生涯也就此宣告結束，不過在因緣際會下，簽入「金星娛樂」擔任藝人，更加入王偉忠旗下的「偉忠幫」，隨後主持《TV三賤客》等節目知名度大開，接著更進入《CHANNEL V》主持《我愛黑澀會》，培養演藝圈後起之秀，雖然演藝成績亮眼，不過難忘懷籃球夢的他，不僅擔任富邦勇士籃球隊副領隊，更不支薪極力推廣籃球運動，在兩岸三地的籃壇有著極大影響力。

傑森史塔森昔為國家跳水隊成員。(圖/達志影像)

男星傑森史塔森，曾在電影《玩命關頭》飾演大反派，而他在《極速秒殺2》中因為逃獄從懸崖跳進海裡的驚險鏡頭，可說讓所有粉絲都捏把冷汗，不過不說可能鮮少人知道，他出道前可是英國國家跳水隊成員，會進入演藝圈則是擔任模特兒時被挖掘，由於昔日有運動員底子，進入影壇後幾乎已拍動作片為主，挑戰各種高難度動作挑戰。

(專題報導)