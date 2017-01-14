演藝圈瞞婚多！海倫清桃理由讓人最驚呆

海倫清桃與戴先生出面坦承一切造假，震驚各界。（圖／本報系資料照片）

演藝圈真真假假，讓許多網友都驚呼難免被蒙在鼓裡，加上近來海倫清桃身世完全翻盤，從正港台灣人變成土生土長越南人，更隱瞞已經結婚18年的事實，震驚演藝圈！不過瞞婚明星，她也不是第一個，先前還有劉德華、吳宗憲等人的例子。

劉德華瞞婚堪稱是娛樂圈最大地震，因為老婆朱麗倩父親過世，他不得不公開女婿身分，不過這卻讓他面臨排山倒海的炮轟與批評，外界都認為他瞞婚是怕自己人氣不再，但華仔事後公開露面談此事時，都是表示瞞婚是不希望老婆受到打擾，保護之心溢於言表；朱麗倩也在與資深媒體人查小欣的聚會上語重心長說，華仔真的是為了保護她，而非擔心人氣問題，經過一陣過渡期，華仔還是用他溫暖且專業的形象贏回粉絲心。

至於男星吳尊、倪安東等人的瞞婚，不外乎都是因為工作關係，需要以單身形象示人，且當時吳尊還稱要告造謠者，但2013年他在新書《決定勇敢》坦承人夫形象，但形象還是受到影響，不過現在他和女兒的互動反而成為許多網友追蹤的焦點。

不過海倫清桃的身分，從台灣人變成正港越南人，且還是個已經結婚18年的人妻，老公戴發奎是用付錢娶越南新娘的方式認識海倫清桃。且這對夫妻檔更連換爆出無性生活等問題，被揶揄成為最新演藝圈八點檔，可外界好奇海倫清桃為何要瞞婚、說謊？戴發奎在接受《聯合報》訪問時坦承，這一切都是自己主導，是希望海倫清桃換個身分讓自己更有話題、增加更多工作機會。

至於UCLA的學歷也造假的部分，戴發奎也坦承是因為先前拍了一部電影，上映前新聞局要求要有演員證，因此才會又用更大的謊言去圓。儘管這個瞞婚理由也與求生存工作有關，不過對照先前海倫清桃一次又一次受訪時談的生母、弟弟過世，以及給人富裕的觀感，甚至單身、學歷攏係假，只是為了在演藝圈發展，還是讓不少網友感到不可思議。

(專題報導)