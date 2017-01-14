年齡不是秘密！這些女星年紀讓人驚呆

年齡是秘密？這些女星真實年紀大公開！（圖／本報系資料照片）

女星海倫清桃深陷身世、學歷、年齡造假風波，日前與結婚18年的丈夫戴發奎（葛格）出面講清楚說明白，其中，海倫清桃官方資料顯示為33歲，不過事實上她22歲時嫁給戴發奎，換算下來海倫清桃現年應是40歲，然而年紀是女星的秘密嗎？

潘迎紫駐顏有術，皮膚緊緻、光滑。（圖／取材自潘迎紫微博）

「不老女星」潘迎紫（娃娃）皮膚緊緻、光滑，駐顏有術的她，年齡也成為討論焦點，日前被媒體報導她為71歲，媽媽看到她被寫成71歲，訝異說：「那我不就變成100多歲啦？」潘迎紫才驚覺年齡被誤植，她正確應為67歲。

不過對於年紀，潘迎紫認為只是個數字「一切從心出發，如果你的心衰老了，即使只有30歲，看上去也會像個老人家了！」認為要保持年輕的心才是凍齡之道。

「最美麗的歐巴桑」陳美鳳。（圖／取材自陳美鳳臉書）

陳美鳳因拍《台灣水滸傳》上節目時，被張小燕（小燕姐）封為「最美麗的歐巴桑」，她很喜歡這個稱號，認為歐巴桑也可以美美的，並曾在臉書說：「歐巴桑也沒有不好，他們為了家庭奉獻，充滿了人生歷練，就算滿頭白髮也是智慧和青春的累積」。

60歲的陳美鳳提到自己不斷吸收新訊、對表演保持熱情，也曾指出「讓我這個歐巴桑內心住的小女孩能放心的幼稚下去，哈」，她正能量想法獲得網友推爆。

(專題報導)