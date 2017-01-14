前宜蘭縣議會議長羅國雄 心肺衰竭病逝
前宜蘭縣議會議長、葛瑪蘭客運創辦人羅國雄，昨晚（13日）傳出因心肺衰竭逝世，享壽74歲。
羅國雄的父親羅文堂曾任國代，羅文堂與弟弟許文政創辦羅東博愛醫院、成立羅許基金會，出身政治世家的羅國雄，也擔任過2屆宜蘭縣議會議長，由於叔叔許文政也曾當過議長，家族在宜蘭政壇可謂「喊水會結凍」。
不過，近年家族因蜜月灣開發案、許文政兒子許國文宣布退出監委提名，家族在政壇上漸趨低調，而羅國雄早在20年前卸下議長職務後，就淡出政壇。
朝商界發展的羅國雄以「葛瑪蘭」為名，成立國道客運公司，盼能成為宜蘭與北部、西部城市運輸的橋樑，也能藉由國道客運公司的成立，肩負起宜蘭觀光發展的任務。去年傳出羅國雄身體狀況不佳，健康不如從前，昨晚他因身體不適送羅東博愛醫院急救，但經急救後仍因心肺衰竭不治。
(中時電子報)
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