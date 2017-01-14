年輕觀眾沒耐性？NBA考慮加快比賽

NBA將設法加快比賽末段的腳步。(美聯社資料照)

NBA向來被視為快節奏、高比分的競賽，然而在比賽末段可能一切就變了調，特別是最後決勝的2分鐘，大量的暫停與犯規不斷凍結時間，導致終場前的20秒可能實際上要耗費10分鐘才能打完，聯盟老總席爾佛正準備改善這種現象。

席爾佛說：「其他的職業運動也在檢討，事實上對於現在的人們，特別是年輕世代的專注力愈來愈低，我們必須正視比賽拖沓的狀況。比賽的最後幾分鐘經常要耗費大量的時間，雖然這可能很精采，但有時候並不怎麼有趣。」

現代人的注意力較容易被轉移，要留住他們的目光愈來愈難，席爾佛擔心收看電視轉播的觀眾會在比賽末段失去耐心。「我們記錄了每場比賽最後耗費的時間，以及每分鐘的收視率，觀察球迷在何時轉台。」席爾佛已與NBA競賽委員會討論加快比賽的可能性，包括限制最後2分鐘的暫停次數，或是調整裁判觀看即時重播的頻率。

許多影音網站也會統計收視戶停留在單一影片上的時間，席爾佛所描述的其實是整個網路世代的現象，年輕人寧願用相同的時間去換取更廣的娛樂資訊。無論如何，席爾佛是個與時俱進的人，他日前甚至想出讓球迷跳過前面43分鐘的比賽，花小錢收看終場前5分鐘的轉播。

(中時電子報)