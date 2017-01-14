美司法部：芝警局用武過度

芝加哥市警局遭指責過度使用武力涉違憲。圖為芝加哥市區一景。(陳子巖攝)

美國聯邦司法部今天公布一份對芝加哥市警局的調查報告，發現該警局過度使用武力，包括使用致命武力的方式不合理也違憲。

華盛頓郵報報導指出，這份嚴厲的調查報告共有161頁，聯邦司法部長林奇今天表示，經過長達13個月的調查後發現，芝加哥市警局在訓練警員以及檢討瀆職時有嚴重的失敗，其中包括存在過度使用武力的模式或習慣。

這項調查的起因跟2年前的一宗白人警察槍殺非洲裔青少年Laguan McDonald的案件有關，案發後槍擊現場的錄影曝光，引發非洲裔社區群情激憤，各界要求對芝加哥市警局展開調查。為回應民意，美國聯邦司法部在13個月前展開調查行動，並在今天發表結果。

該報告詳細說明了芝加哥市警局的警員如何使用武力，「包括使用不合理而且也違憲的致命武力」。該報告也譴責市警局和市政府官員都有「系統性的不足」

調查人員認定芝加哥警局並未提供警員使用武力的正確指引，當警員不當使用武力時並未追究警員責任，發生類似於這起殺警案事件時，也沒有適當的調查。報告同時批評市府在處理警員的處罰時缺乏廉潔的程序。

(中時電子報)