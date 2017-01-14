la yoo la yoo 來喲 就在創作者工廠

la yoo la yoo 來喲在松山文創園區的創作者工廠(本報資料照片)

台灣第一個創作者工廠2016年底在松山文創園區出現，【 la yoo la yoo 來喲】是首批進駐的文創業者之一。

「la yoo la yoo 」是設計師徐家柔 (ayo) 與電影導演盧泓 (looloo) 英文名字的重新組合，中文以「 la yoo la yoo 」的諧音「來喲」為名。這對夫妻決心移居台南，ㄧ開始是因為想要給小孩更好的生活環境，卻意外開啟了「 la yoo la yoo 」的誕生。

2011 年10 月成立的「 la yoo la yoo 」，主要產品是各式手作限量包款，但他們想做的不只是販賣，更希望透過設計，帶給地方實際的幫助及工作機會，讓在地生產者得到永續發展的可能，實踐「讓在地生活更加美好」的品牌理念，成為串聯各路的「綠色仲介」。

la yoo la yoo 來喲從愛家人愛地球出發(本報資料照片)

la yoo la yoo 來喲設計許多生活小物(本報資料照片)

盧泓與徐家柔以家庭需求為出發點，從孩子愛畫畫、媽媽愛收納、爸爸當紳士的日常生活找靈感，創作出讓家人開心穿戴的帽子、包包和衣服。此外，與台南職人裁縫及世界展望會合作，從孩子的畫與台灣生活美學為靈感，使用各種環保或防水機能布料，集結在地真皮製作、網版印刷、裁縫師傅，創作出獨一無二的包包、帽子和生活雜貨，得到文創精品獎、金點設計獎最佳文創產品獎，與許多品牌進行跨界聯名合作，開發加值商品如台南林百貨、新光三越，並在自有通路或合作通路販售。

「la yoo la yoo 」堅持天然環保材質，採用台灣棉帆布，100% 真牛皮等天然素材，搭配德國進口環保紙材，可在自然環境中分解，傳遞愛地球就是家人的理念。五年來深耕台南，創造許多以台南文化為底蘊的設計作品，躍上日本與香港舞台販售，也受到泰國品牌邀請，參與產品設計，前進國際。

(中時電子報)