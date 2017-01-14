美司法部長：芝加哥警方具過度武力模式

美國司法部長林奇（Loretta Lynch）今天指出，聯邦當局對芝加哥警方長達1年的調查證實，「過度武力」（excessive force）模式違反了美國憲法。

法新社報導，林奇在芝加哥舉行的記者會上表示，「司法部已作成結論，有合理理由相信芝加哥警局過度使用武力的模式或慣例，違反了（美國）憲法第四修正案。」

路透社報導，根據美國聯邦政府公布報告，芝加哥警方慣常過度使用武力、容忍種族歧視行為，以及警員間經常保持「沉默約定」以阻撓針對錯誤處置的調查。

美國司法部這份厚達161頁的報告，詳述對芝加哥警局13個月來的民權調查結果。

芝加哥白人警察戴克（Jason Van Dyke）開槍擊斃1名非裔美籍青少年麥唐納（Laquan McDonald）的影片外流幾天後，美國聯邦當局於2015年12月正式展開調查。（譯者：中央社徐睿承）1060114

(中央社)