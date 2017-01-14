研究：大麻減痛 但增精神病風險

使用大麻確實增加罹患精神分裂症風險，且恐引發心臟病發。(圖片取自timesunion)

大麻是否能合法化，一直是許多國家討論的問題。最新科學研究指出，大麻助於安全緩解病患的疼痛，但仍存在許多不確定因子，使用大麻確實增加罹患精神分裂症風險，且恐引發心臟病發。

根據美國國家科學、工程和醫學學院（NASEM）周四提出的研究指出，大麻確實能有效緩解疼痛、噁心和肌肉痙攣等狀況，甚至有助眠療效。出現多發性硬化肌肉痙攣患者，使用特定「口服大麻素」能改善其症狀，對於罹癌進行化療的人還可預防和治療噁心及嘔吐。

不過，使用大麻恐會增加罹患精神分裂、思覺失調症、和社交焦慮症等心理疾病的風險。甚至抽大麻的風險包括引發心臟病的可能性，部分證據顯示，抽大麻可能誘發心肌梗塞。

NASEM主席麥考米克（Marie Mc Cormick）說：「美國越來越多州將醫療及娛樂用大麻合法化，多年來大麻的使用狀況已快速轉變。大麻的接受度、取得、使用與衍生物日增，引發大眾對健康的嚴重關切。」

(中時電子報)