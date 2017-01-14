達美停飛東京後 與華航共用班表服務台灣旅客

達美航空因為從東京直飛美國航點陸續減少，且有部分航點從成田機場分散到羽田機場，在自派飛機接駁效益不佳情況下，其台灣分公司證實，將自今年5月24日起停止派機飛桃園-成田航線，但是仍將與同屬天合聯盟的華航，透過共用班表方式，繼續服務台灣旅客。

達美從東京飛往美國的航點，最多時曾超過10個航點，目前從東京成田機場飛往美國僅剩5個航點，從羽田飛往美國則有2個航點，去年剛取消從成田直飛紐約，運力主要轉到中國大陸與韓國，因此總公司決定取消桃園-成田的每日定期航班，改利用聯盟成員華航航班，安排旅客搭華航飛仁川、東京與名古屋航班轉飛美國各大城市，但須等候相關政府民航單位核可。

達美台灣公司高階指出，桃園-成田停飛與低成本航空激烈競爭無關，因為公司派飛的波音767客機，只能載220人，且七成以上旅客是轉機客，與低成本航空低價攬載無關。

達美現有桃園-成田航線是2010年完成併購西北航空之後，接續原西北航空航線所展開。該公司3年前曾經考慮派機直飛桃園到美國，但因美國聯合航空搶先派機直飛，長榮航空也積極在美國線擴點而作罷。

目前達美從東京成田直飛美國的航點包括西雅圖、波特蘭、夏威夷，亞特蘭大、底特律等，從羽田飛洛杉磯與明尼波里斯（明尼蘇達州），另台灣旅客也可以搭達華航飛仁川航班，轉接達美自仁川飛往西雅圖、底特律的航班，另達美還有從名古屋飛往夏威夷與底特律的航班。

達美航空因東京羽田機場開放國際航班，在成田機場的交通量逐年減少，使得成田機場的轉運樞紐功能削減，達美航空表示，最後一班自成田機場起飛的班機日期為5月23日，最後一班由台灣起飛的班機日期為5月24日，受影響旅客將可透過天合聯盟航空夥伴，包含中華航空與大韓航空，繼續使用航班服務。

達美航空表示，台灣地區旅客可透過台日與台韓間密集的航班轉接達美直飛美國航班，還可再轉往美國內陸其他航點，旅客仍有許多選擇。而華航是在台日與台韓間市佔率最高的航空公司。

(工商)