皮思達奇 Pistacchi 創作者工廠的開心果(本報資料照片)

台灣第一個創作者工廠落腳松山文創園區，皮思達奇設計有限公司的Pistacchi Design是首批進駐的品牌之一。

「就讓我們用幽默的態度，扮演大家生活中的開心果吧！」這是品牌想要傳達的核心理念，因為開心果Pistacchi 無論在台灣或歐洲都是知名度高又廣受喜愛的食材，特別是在華文市場中，開心果更是一語雙關。結合典型印象和用戶經驗，就像打開一扇窗，為用戶找到新視角，透過產品，每個人都能輕易發覺自己的驚喜，使幽默感和使用性成為一種自然而然的共鳴與感動。

Pistacchi的誕生可說是科技宅男的轉型之作，品牌創辦人同時也是設計師賀仁瑋Mike He，有多年科技業產品設計工作經驗及參與國內外展覽經歷，扎實的產業訓練，無論是在acer 時期的消費型電子產品設計或大型辦公空間的室內經歷，到設計工作坊的組織與領導都是賀仁瑋的強項，經歷acer 宏碁十年歷練，2015 年他決定換跑道，專心發展這些年累積的文創概念，轉換為具有商業價值的設計事業。

Pistacchi是科技宅男的轉型之作(本報資料照片)

Pistacchi在松山文創園區(本報資料照片)

賀仁瑋過去是in -house designer ，單純為品牌作嫁，許多創作隱身幕後，未來他期望能重新以個人設計師之姿，介紹他的設計理念，最終以更全方位的設計師為目標邁進。

長期來說，賀仁瑋期望除了以幽默語彙見長的開心果之外，能同步拓展更全面的設計觸角與創作觀點。希望以雙品牌聯名方式，保持分合競擊模式，維持品牌完整性與設計師的創作彈性，跨品牌合作開發更多元的項目。

(中時電子報)