奈事件 蔡英文：中國當局應想想現在策略還有多少意義

蔡英文總統出訪中南美期間，大陸方面動作頻頻。(資料照片/曾薏蘋攝)

駐奈經貿辦事處被要求「摘牌更名」，總統蔡英文在薩爾瓦多時間13日表示，或許中國大陸當局應坐下來想一想，現在的策略究竟有多少效益。

蔡總統出訪中美洲，在薩爾瓦多與媒體早餐敘。針對日前奈及利亞事件，媒體提問，現在中國試圖朝台灣的非邦交國下手，這對台灣外交是否有很大的困難？政府打算用何種方式增進與非邦交國關係？

英文統說，「我們不是完全沒有實力的國家，我們也有一定能力處理外部的關係」

她說，，這些動作真的對兩岸關係及對維持和平穩定關係沒助益，或許中國大陸當局應該坐下來想一想，現在的策略究竟有多少效益？對兩岸關係、跟周邊國家關係還有區域穩定。

對於台灣是否要以靜制動？蔡總統說，看不一樣的情況，有不一樣的策略。

(中時)