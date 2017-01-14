奈事件 蔡英文：中國當局應想想現在策略還有多少意義
駐奈經貿辦事處被要求「摘牌更名」，總統蔡英文在薩爾瓦多時間13日表示，或許中國大陸當局應坐下來想一想，現在的策略究竟有多少效益。
蔡總統出訪中美洲，在薩爾瓦多與媒體早餐敘。針對日前奈及利亞事件，媒體提問，現在中國試圖朝台灣的非邦交國下手，這對台灣外交是否有很大的困難？政府打算用何種方式增進與非邦交國關係？
英文統說，「我們不是完全沒有實力的國家，我們也有一定能力處理外部的關係」
她說，，這些動作真的對兩岸關係及對維持和平穩定關係沒助益，或許中國大陸當局應該坐下來想一想，現在的策略究竟有多少效益？對兩岸關係、跟周邊國家關係還有區域穩定。
對於台灣是否要以靜制動？蔡總統說，看不一樣的情況，有不一樣的策略。
(中時)
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