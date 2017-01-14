NBA》美媒：柯瑞可能被擠出明星賽先發

勇士隊柯瑞可能不會入選明星賽先發。(美聯社資料照)

NBA明星賽投票制度變革，斷絕了勇士隊中鋒帕楚利亞(Zaza Pachulia)的明星賽之夢，也危及到柯瑞的先發席位。依照最新公布的球迷投票結果，柯瑞獲得99萬票，僅次於詹姆斯，但是哈登與韋斯布魯克也緊追其後。

在西區的2席後衛票選中，哈登擁有96萬票，韋斯布魯克89.9萬票，與柯瑞的差距並不大；而根據本屆的新制度，這只佔了50%的份額。ESPN資深記者史坦(Marc Stein)認為加上球員與媒體的50%票選之後，將會由哈登與韋斯布魯克入選，至少史坦自己就是這麼選的。

根據ESPN日前的分析，韋斯布魯克有50%機率成為史上第2位繳出單季平均大三元的球員，並以場均31分暫居聯盟得分王，他本季的表現絕對稱得上數十年難得一見。另一方面，哈登首度從得分後衛轉打控球後衛，就以場均11.8次登上了聯盟助攻王，並成為年度MVP的熱門人選。

柯瑞本季表現依舊突出，場均24.7分、5.9助攻、4.3籃板，明星賽前已經投進了超過150顆三分球(聯盟第1)。不過杜蘭特加盟勇士之後，柯瑞的出手次數被迫減少，三分神射的命中率也略微下滑，勉強維持在40%。相較於上季無可匹敵的表現，柯瑞本季遇到了哈登、韋斯布魯克這兩位強大的競爭對手，因此史坦不看好柯瑞能夠獲得球員與媒體的選票。

(中時電子報)