蔡英文：未來外交政策朝雙邊發展

對於外交政策，蔡英文總統薩爾瓦多時間13日與媒體茶敘表示，外交政策應該有一些不同思考，將來希望走向以協助經濟社會發展為重心的雙邊合作模式。

蔡英文指出，外交政策應該有一些不同思考，過去比較著重單純、單向的外援，將來希望走向以協助經濟社會發展為重心的雙邊合作模式。

蔡總統說，她與各國領袖交換意見的過程，注意到各國政府特別注意，也特別聚焦在經濟發展，甚至宏都拉斯已經幾次派人到台灣考察健保與社會福利制度。

蔡總統表示，過去比較著重的單純的外援、單向的外援，將來希望走向以協助經濟社會發展為重心的雙邊合作模式，也希望強化經貿與市場在雙邊合作上的角色。

蔡總統說，說到市場，上次與這趟旅程，她深刻體驗，如果以市場為導向，形成經貿合作的種種方案，會對雙方帶來互利互惠的效果。

至於要聚焦哪些市場，蔡總統說，事實上，在過去幾天的討論，覺得有3個很重要的市場，值得後續形塑與這些國家經貿關係上，可以持續去發掘，分別是中南美洲各國的內需市場與周邊國家市場、北美洲市場、亞洲市場。

(中時)