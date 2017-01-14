川普提名白宮國家安全顧問與俄大使通話

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美國總統當選人川普的發言人今天指出，準白宮國家安全顧問佛林上月接獲俄羅斯大使電話，商議在川普本月20日上任後，安排他與俄國總統蒲亭通話事宜。

路透社報導，川普發言人史派瑟（Sean Spicer）告訴記者，起初是由佛林（Michael Flynn）於耶誕節寄發短訊，之後在12月28日接到俄國大使電話。

佛林在短訊中先祝賀俄國大使耶誕節快樂，接著表示期待「與你聯繫及與你一起共事」。（譯者：中央社徐睿承）1060114

(中央社)