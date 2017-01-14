萌！寒冬必看溫馨劇！躲在暖被桌裡的橘子貓

來看看從橘子貓屋裡「蹦」出來的「喵星人」吧！（圖取自日本網友hitumotomo推特）

聖嬰現象，近年來台灣多偏暖冬，連冬至也出現近30度高溫！然從昨（13日）起，冷氣團南下，低溫恐下探14度。寒冬來襲，除大啖火鍋，許多人也喜歡躲在床被裡取暖。話說近年來，日本家具店業者將「暖被桌」引進台灣大獲好評。然可別以為暖被桌只有人可以使用呢，對於小貓、小狗也可用其來取暖，來看看從橘子毛毯裡「蹦」出來的「喵星人」吧！

有看過卡通《小丸子》的人，對於「暖被桌」都不會太陌生。寒冬裡，小丸子不寫功課，躲在暖被桌裡看電視、看漫畫，看著看著就睡著了，讓人好羨慕？雖說台灣暖冬機會高，可能用「暖被桌」的機會不是那麼大，但如果家裡有養貓的人，不妨來看看這款超萌的橘子毛毯，來幫家中「貓主子」慰勞一下。

《宅宅新聞》報導，日本有個網友在推特中PO出一系列家中貓咪的照片。「貓奴」將「貓主子」放進橘子造型的球型貓屋裡，在將其放在暖被桌裡取暖。等到「貓主子」溫暖夠了，在慢慢剝開「橘子」一角，超萌的「貓星人」就蹦出來了，動作慵懶、一臉剛睡醒的滿足的各式表情都被貓奴的相機捕捉下來當「備案」。

由於畫面太可愛，照片一PO出來就引發網友熱議！話說日本網友為自家寶貝購入的這款「橘子造型的貓屋」，不僅裡面很保暖，出入口那被剝開的橘子皮還可以用鈕扣固定成貓咪的枕頭，果真是名副其實愛護貓咪的「貓奴」呢！

(中時電子報)