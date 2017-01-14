秋後算帳？ 川普挺FBI柯米

要求柯米局長辭職下台的呼聲湧現，不過即將上任的川普今天則在推特力挺。(圖:美聯社檔案照)

在美國大選期間因重啟民主黨總統候選人希拉蕊「電郵門」案件的聯邦調查局局長柯米(James Comey)，現在，正面臨民主黨人對他進行秋後算帳。目前，要求柯米局長辭職下台，以示負責的呼聲，已告湧現。

美司法部監察長於周四已經對柯米局長展開調查其何以在大選關鍵期間公開重啟希拉蕊所涉及的「電郵門」案件的處理與動機。

「華爾街日報」今天周五呼籲聯邦調查局長柯米應為之辭職下台。

不過，即將於一周後宣誓就職的候任總統川普今天以推特力挺柯米，並趁機酸了敗選的希拉蕊一番。

川普指稱，「希拉蕊的人馬還有啥可抱怨聯邦調查局的。根據他們所擁有的資料，她根本就不應被允許參選的。他們對她已經太好了。她選錯了州去競選，毫無熱情可言。」

據美國有線電視新聞網CNN今天報導指出，柯米局長本人並無意辭職。儘管外界不滿聲浪迭起，但柯米在局內深獲同仁敬重。柯米局長的10年任期亦獲法律保障。

FBI局長柯米是在2013年由美國總統歐巴馬任命，任期為10年，職務不受政黨輪替影響。

(中時電子報)