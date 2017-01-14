籌碼說 蔡英文：台灣有能力面對
美國總統當選人川普即將上台，台灣角色備受關注。蔡英文薩爾瓦多當地時間13日表示，聽說過「籌碼說」，但台灣有能力面對，且會以台灣利益為優先。
蔡總統在薩爾瓦多與媒體早餐敘時指出，「我們真的不要忘了，以整體國力來講，我們也不算是一個小國家。」
蔡英文指出，就像新南向政策，「我也說過，如果中國大陸願意的話，我們也願意在新南向政策上考慮有沒有合作的可能性。同樣地，在區域問題、全球性議題上，只要能找出大家共同利益，或者能在國際社會最需要處理的議題上貢獻力量，我們都願意參與」。
此外，蔡總統突然提到，在國內看起來相對強壯的攝影記者，在這裡比較客氣一點，這顯現出在地媒體的強勢，隨即話鋒一轉，「我不得不承認有一個強勢媒體對政府監督是有用，但我不是叫你們對我強勢喔」。
(中時)
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