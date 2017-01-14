安全氣囊有問題 美起訴高田3主管

美國底特律聯邦法官起訴三名高田前主管，並對發出逮捕令。(圖片取自美聯社)

日本汽車零件大廠「高田」（TAKATA）製造的安全氣囊有瑕疵，在全球奪走至少16條人命，去年開始各家汽車大廠陸續宣布召修旗下裝有該氣囊的汽車，引起軒然大波。而最近美國底特律聯邦法官起訴三名高田前主管，並對發出逮捕令。

底特律檢察機構13日宣判高田同意認罪協商，將支付10億美元(約台幣300億)賠償，其中包括 8.5億美元賠償、2500萬美元的刑法罰款、1.25億美元的受害者賠償。

美國底特律聯邦法官仍起訴三名高田前主管，表示這些人2000年就知道氣囊不符合汽車製造商的規格，卻也未通過測試，還說服汽車廠商購買有瑕疵不符合規定的次級氣囊。

高田安全氣囊缺少可防止潮濕累積的乾燥劑，這使安全氣囊易發生爆炸且導致碎金屬碎片飛散車廂，甚至讓乘客致死。目前全球汽車業因該相關氣囊缺陷發生了至少16起死亡和逾100人受傷事故。

(中時電子報)