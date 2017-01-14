MLB》國民哈波、金鶯馬恰多 避免薪資仲裁
國民隊14日與外野手哈波(Bryce Harper)達成共識，以1年1362萬美金的價碼，避免走上薪資仲裁，比他上季的年薪500萬美金增加1倍以上。哈波19歲就拿下新人王，並在2015年成為最年輕的全票MVP；他去年狀態不佳，火力下降到24轟、86打點，但他仍然是對手最害怕的打者，獲得全聯盟最多的故意四壞(20次)，藉此跑出了生涯新高的21次盜壘。
金鶯隊則以1年1150萬美金與內野手馬恰多(Manny Machado)談妥，他連續兩季打出全明星身手，敲出35轟以上，打擊率將近3成。馬恰多與哈波今年都是24歲，他是2010年選秀探花，哈波則是狀元。兩人將於2018球季結束後成為自由球員，屆時可望獲得驚人的大約。哈波的經紀人是著名的波拉斯，他還期待著10年4億美金的天價。
此外，皇家隊與一壘手荷斯莫(Eric Hosmer)敲定1年1225萬美金，白襪隊與內野手弗雷塞(Todd Frazier)則為1年1200萬美金，洛磯隊三壘手艾瑞納多(Nolan Arenado)獲得2年2915萬美金，金鶯終結者布瑞騰(Zach Britton)獲得1年1140萬美金，都避免了薪資仲裁。
(中時電子報)
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