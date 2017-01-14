化身推銷員 蔡總統助薩國行銷咖啡
總統蔡英文正出訪薩爾瓦多，她今天由薩國副總統歐帝茲陪同，參訪咖啡生產合作社；蔡總統說，是來「朝聖」薩國咖啡；台灣咖啡業者踩線團一口氣採購16個貨櫃的咖啡豆。
蔡總統7日到15日展開「英捷專案」，出訪友邦宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉和薩爾瓦多。
她今天由薩爾瓦多副總統歐帝茲（Oscar Samuel Ortiz Ascencio）陪同，率團赴阿德賴達咖啡生產合作社，參訪咖啡洗豆場及晒豆場，試身體驗杯測程序，觀賞咖啡沖調表演及品嚐咖啡。
蔡總統對歐帝茲說，「我們這裡有很多喜愛咖啡的人，對咖啡非常有研究，真的很高興今天來薩爾瓦多朝聖」；蔡總統指著現場的隨團記者說，有這麼多媒體在這裡，會把薩爾瓦多的咖啡帶到台灣報導。
蔡總統接著轉頭問記者，「你們是不是也喜歡喝咖啡？」；現場媒體連忙說「（咖啡生產合作社）現場的咖啡豆都被買光了！」。
參觀完咖啡生產合作社，蔡總統馬上透過臉書貼文指出，薩爾瓦多最有名的農產就是咖啡；跟訪團同行的還有來自台灣、由中美洲貿易辦公室組團來訪的咖啡採購團，大家一起看了當地的產品，並且參加了杯測。
總統說，「我也期待藉著他們推動的採購計畫，讓更多台灣民眾可以喝到高品質、好價格的薩爾瓦多咖啡」。
隨蔡總統出訪的民進黨立委余宛如指出，這次台灣的採購團也一起來了，這次評鑑之後，他們會決定是否下訂單；薩國咖啡品質非常好，是走精緻小而美的路線，處理過程也非常細緻。
咖啡採購團的台灣業者ERNIE CHEN說，薩國咖啡跟藝妓咖啡齊名，一杯在台灣可以賣到新台幣500元甚至上千元。
另外，媒體發現，日前因為病毒型腸胃炎，暫停行程的時代力量籍立法委員洪慈庸，今天參與咖啡生產合作社行程；訪團成員看到洪慈庸，也上前關切她身體狀況。1060114
(中央社)
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