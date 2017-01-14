歐巴馬1月18日將舉行任內最終記者會

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美國總統歐巴馬執政8年，將在卸任前2天，也就是1月18日舉行任內最後一場新聞記者會。

白宮指出，歐巴馬準備在1月20日將政權移交川普前，與記者團見面。（譯者：中央社徐睿承）1060114

(中央社)