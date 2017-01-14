NBA》席爾佛回應禁藥流言：認真看待
前國王隊教頭卡爾(George Karl)在新書《憤怒的喬治》中大爆NBA有禁藥問題，雖然沒有掀起太大波瀾，仍引來聯盟的注意。NBA總裁席爾佛13日在倫敦的記者會上被問及這項傳言，他嚴正否認NBA有遭到禁藥污染的跡象。
卡爾在新書中提到，NBA一直都有禁藥問題，只不過從30年前的毒品換成現在的類固醇與人類生長激素。「我認為使用禁藥的球員比那些吸毒的笨蛋更加麻煩。」不過卡爾除了用詞激烈之外，並沒有舉出任何形式的證據。
席爾佛說他還沒看過卡爾的書，他只看過提及禁藥的部分，並保證「NBA的檢測技術是最先進的，我沒有任何理由去相信我們有禁藥的問題。我知道這在大部分運動都是個問題，甚至是通過檢測的球員也可能被捲入禁藥流言；不過除了卡爾的新書之外，在NBA並沒有出現這樣的流言。」席爾佛還說，在座有很多熟悉NBA的記者，如果真的有什麼風吹草動，早就被挖出來做新聞了。
「我們對禁藥問題向來是高度重視，絕不姑息。不管是誰爆出這種消息，我們都會認真看待，更何況他是名人堂等級的教練。」席爾佛表示他不會護短也不會粉飾太平，但今時今日他不認為有足夠的證據去談論相關問題。席爾佛並未直接攻擊或駁斥卡爾，他只是重申打擊禁藥的決心，希望大家肯定聯盟長期以來對防治禁藥做出的努力。
(中時電子報)
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