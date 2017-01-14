北東溼冷 中南部雲增局部偶雨
中央氣象局表示，今天由於華南雲雨區東移影響，除迎風面的北部、東半部地區有短暫雨之外，中南部地區偶爾也有局部飄雨的現象，其中山區降雨機率比平地較高，外出記得攜帶雨具備用。
氣象局指出，今天大陸冷氣團以及華南雲雨區東移影響，清晨及夜間中部以北及東北部將下探至14、15度，北部空曠地區甚至會有13度左右的低溫，相當寒冷，南部及花東低溫約16到18度，稍有寒意，白天高溫北部及宜蘭也只有15到17度，一整天都偏冷，中南部陽光偶現，高溫約20到24度，花東雲量偏多，高溫約18到21度，請注意保暖。
此外，氣象局提醒民眾，台灣附近東北風明顯增強，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島和澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區及鄰近海域易有9至10級強陣風，海面風浪大，前往海邊活動或從事海上作業請特別注意安全。
氣象局指出，今天高屏地區AQI為橘色警示(對敏感族群不健康)，其他地區及離島為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒；詳查環保署網站http://goo.gl/hE5Oct。1060114
(中央社)
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