淡水今晨低溫11.9度 三縣市大雨特報

我要評比

淡水清晨０６：００測得最低溫１１.９度，中部以北及東北部則１４、１５度，北部空曠地區會有１３度左右的低溫，相當的冷。(本報系資料照)

今天（１４日）大陸冷氣團以及華南雲雨區東移影響，一整天又濕又冷，而淡水清晨０６：００測得最低溫１１.９度，中部以北及東北部則１４、１５度，北部空曠地區會有１３度左右的低溫，相當的冷。另外，氣象局也針對新北市、基隆市、宜蘭縣發布大雨特報，提醒民眾出門記得攜帶雨具。

根據中央氣象局資料顯示，今天南部及花東低溫約１６到１８度，氣溫偏低，白天高溫北部及宜蘭也只有１５到１７度，中南部陽光偶現，高溫約２０到２４度，花東雲量偏多，高溫約１８到２１度，提醒大家明後兩天冷氣團影響最為明顯，請注意保暖。

另外，臺灣附近東北風明顯增強，臺南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島和澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區及鄰近海域易有９至１０級強陣風，海面風浪大，前往海邊活動或從事海上作業請特別注意安全。

至於空氣品質方面，今天高屏地區AQI為橘色警示(對敏感族群不健康)，其他地區及離島為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

(中時電子報)