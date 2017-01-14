蔡總統被贈勳:薩國把台灣當成親密朋友

總統蔡英文今天接受薩爾瓦多總統桑契斯贈勳「荷西．馬蒂亞斯．德爾嘉多．金質大十字勳章」，她說，這代表薩爾瓦多把台灣、把中華民國當做是親密的朋友，她十分感動。

蔡總統並重申，將繼續致力於兩國政府與民間的合作交流，推動雙邊的經貿投資，讓兩國人民共享互助互惠的成果。

蔡總統今天與薩國總統桑契斯(Salvador Sanchez Ceren) 雙邊會晤，並接受桑契斯贈勳以及國宴。

桑契斯會後指出，兩國元首會晤再次重申深化兩國邦誼的堅定意願。

他說，透過2014到2019年雙邊合作計畫的訂定，兩國之間的合作關係，無論是在教育、科技、兒童、生產、社會融合、觀光、能源、防災機制的健全，有更深入的互動交流。

桑契斯指出，兩國在發展貿易的潛力相當可觀，也希望未來善加利用自由貿易協定的工具，繼續嘉惠兩國人民的發展與經濟的成長。

他說，兩國邦誼至為友好，繼續深化雙邊的關係將會肩繫在一個非常重要的人物身上，那就是蔡總統，她是中華民國第一位女性國家元首，象徵中華民國台灣多年來民主深化的最重要的佐證。

蔡總統接受贈勳後致詞指出，荷西．馬蒂亞斯．德爾嘉多是薩國的民族英雄，薩桑契斯授於她具有重大意義的勳章，代表薩爾瓦多把台灣、把中華民國當做是親密的朋友，她十分感動。

蔡總統說，這次來到薩國，與桑契斯交換治國理念，讓她受益良多；桑契斯為了解人民需求，經常利用週六假日親自下鄉，直接與民眾面對溝通，這樣的作法她非常認同；台薩都經歷艱辛過程才逐步建立民主政治，她希望往後有更多機會，與桑契斯針對民主發展的議題，進行更深入廣泛討論。

另外，蔡總統隨後也走訪「中美洲統合體」秘書處，參觀「我與『中美洲統合體』25週年合作計畫展」，中美洲統合體秘書長德阿薇蕾絲在場陪同。

蔡總統一行傍晚搭機轉赴美國舊金山過境；預計台北時間15日返抵國門。1060114

(中央社)