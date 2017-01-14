念力PO文？臉書下一步研發讀心器
社交媒體臉書(facebook)除了PO文、照片和影片還能直播，很快也將有虛擬實境，但臉書創辦人祖克伯（Mark Zuckerberg）可不為此滿足，媒體透過他最近招聘新的職位，估計他下一步想發展讀心器甚至是一套心靈感應系統。
據了解，臉書已公布一個名為「Building 8」的新部門，其官方網站貼出招聘該部門的廣告，內容提及一個涉及以「神經影像工程師」（neural imaging engineer）及「電生理學數據」（electrophysiological data）為未來創造溝通平台的計劃，內容說明Building 8這個神祕部門可能正進行發展擁有讀心技術的儀器。
祖克伯的野心超乎想像，他曾說：「總有一天，我相信我們將會有能力透過科技互相傳送全面而豐富的想法。將來，當你想到某些事情，你的朋友也可以即時感受得到，如果你想的話。」
這番話也暗示將來臉書將發展出一種科技，可以讓人類直接讀取大腦的訊息，讓用戶以腦電波溝通，甚至用念力PO文。雖然對現在而言還在天馬行空的階段，但臉書踏出第一步，努力成真。
(中時電子報)
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