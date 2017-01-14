美股漲跌互見 那斯達克指數創高

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美股今天漲跌互見，，臉書（Facebook）業績亮麗，推升那斯達克指數創歷史新高，標準普爾500指數因銀行股財報利多激勵走揚。

道瓊工業指數終場下跌5.27點，或0.03%，收在19885.73點；標準普爾500指數上漲4.20點，或0.18%，收在2274.64點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲26.629點，或0.48%，收在5574.116點。（譯者：中央社徐睿承）1060105

(中央社)