等待產油國實現減產承諾 油價跌

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油價今天下跌，週線跌幅為11月以來最大，因投資人等待石油輸出國家組織（OPEC）和其他產油國實現減產原油的承諾。

紐約市場西德州中級原油的2月期貨價格下跌64美分，收在每桶52.37美元。

倫敦市場北海布倫特原油的3月期貨價格下挫56美分，收在每桶55.45美元。（譯者：中央社徐睿承）1060114

(中央社)