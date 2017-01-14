1月14日各報頭版要聞

中國時報

●誰適合掌新北？侯友宜小勝賴神

被視為民進黨接班梯隊之一的台南市長賴清德，傳出有意角逐下屆新北市長。但根據《美麗島電子報》最新民調顯示，賴清德若對上新北市副市長侯友宜，支持度雖小贏7.2％，但是，當詢問選民「誰適合擔任新北市長」時，侯友宜獲得高達50％選民的認同，領先賴清德的47.6％。顯示賴神的北伐之路，恐不若綠軍想像輕鬆。

●去年空汙 高屏最糟

台灣近年空汙問題與日劇增，嚴重危害國人健康。台灣健康空氣行動聯盟昨首度公布去年全台76個空氣品質觀測站空汙排行榜，高雄市左營站PM2.5的年平均值高達29.9，名列全台「第一糟」，而雲林縣崙背站則以29.4次之，屏東縣潮州站的28.6位居第3。值得注意的是，前10名全集中在南高屏、雲嘉投等地。

●綠營戰新北民調 在地綠委殿後 羅致政：中央政績影響支持度

美麗島電子報昨公布2018年新北市長選舉民調，現任新北市副市長侯友宜的「適合度」居冠，其次是台南市長賴清德、綠委羅致政及吳秉叡。有意角逐卻仍在鴨子划水的羅致政及吳秉叡二人，被問到此民調結果，異口同聲表示，民調僅供參考。

蘋果日報

●密醫鬧區看診14年

史上最扯密醫！高雄市一家位於鬧區的診所，聘請僅高職學歷、無醫師執照的男子曹正序看診長達14年，他雖領時薪180元，月入4、5萬元，但病患多達上千人，連附近警局警員都是顧客。檢警接獲檢舉，本周二與衛生局到診所突擊，當場查到曹男為一名女大生看診，還查出診所內有3名平均約60歲的護士也是假的，無護理師證照。檢方昨訊後依涉嫌違反《醫師法》，諭令曹男10萬元交保候傳。

●丟臉 台大副院長 教授 違學術倫理

台灣大學爆發嚴重違反學術倫理案件，該校生化科學研究所教授郭明良團隊有多篇論文遭爆圖片作假，其中台大校長楊泮池還擔任部分論文共同作者。台大昨公布初步調查結果，認定郭明良和遭撤稿2論文第一作者查詩婷、台大醫院副院長林明燦「明顯違反學術倫理」。台大昨對此事致歉，但指相關懲處要等調查完結才處理，楊泮池是否違反學術倫理仍調查中。學者痛批，台大自己調查當然查不出什麼，應直接給教育部調查。

●高鐵若南延屏東 要燒900億

交通部長賀陳旦日前指高鐵南延至屏東不列入優先考量，引發地方強烈反彈，高鐵局昨滅火，指已完成高鐵南延屏東三個方案，其中與台鐵共軌要花數百億元，且行車時間與台鐵相同；沿台鐵新闢平行隧道、路線則要投入約900億元，但僅比台鐵快9分鐘；而新闢直行路線到屏東則要燒上千億元，且施工時高鐵高雄段將停駛。

聯合報

●台大：郭明良、林明燦、查詩婷 違學術倫理

台大教授郭明良涉違反學術倫理，台大校方今天公布階段性調查結果，初步認定郭明良、查詩婷和林明燦等三人違反學術倫理。台大校長楊泮池在論文的相關責任則尚未提及。

●蔡英文：中南美、北美、亞洲 三市場值得去保住

蔡英文總統昨與隨行出訪的媒體茶敘時表示，她希望在未來能提出一個整體的對邦交國的經貿政策，進行配套措施，讓我們與邦交國的邦誼植基於更穩固的基礎上。

●蔡總統回應中奈打壓台灣：對兩岸關係沒助益

蔡英文總統出訪薩爾瓦多與我國隨行採訪團早餐會，被問到近來奈及利亞為配合「一中原則」要求台灣關閉設在首都阿布札的代表處，遷往舊都拉哥斯，如今中國大陸朝台灣的非邦交國來下手，對台灣外交來說是否有很大困難？對此蔡總統回答，台灣有一定能力處理外部關係。

自由時報

●香港民主派來台 遭暴力接機// 白狼兒子涉案 已出境

「香港眾志」秘書長黃之鋒及香港立法會三位議員應邀來台參訪，七日凌晨飛抵桃園機場時，遭愛國同心會等團體成員滋擾，險遭毆打，外傳有人刻意指使黑道「暴力接機」，警方除了查出四海幫海巨堂堂主陳子俊率眾鬧場，予以檢肅到案、裁定收押之外，另查知，當天衝破警方封鎖線企圖施暴的三嫌，其中一嫌竟是中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂的次子張瑋，警方日前已約談他到案，訊後依妨害公務罪嫌移送桃園地檢署。

●威權退出// 政大移走蔣校長 跨出第一步

校園轉型正義起步走！政治大學校務會議昨天通過學生提案，將由十一名師生組成蔣中正銅像處置委員會，開始討論是否挪走創校校長蔣中正的兩座銅像，為掃除威權殘影跨出一大步。

●呼應川普 鴻海、夏普擬在美設LCD廠

《日經新聞》引述夏普（Sharp）主管說法指出，台灣鴻海集團和旗下日本子公司夏普開始研擬在美國新建液晶螢幕（LCD）工廠的可能性，呼應美國新總統川普「製造業回美國」的主張；兩公司在美投資金額上看一兆日圓（近二八○○億台幣），以進軍美國電視等家電市場。鴻海也正在考慮在美國為蘋果代工生產iPhone手機。

(中時電子報)