派瑞絲希爾頓沒穿內褲 海灘春光外洩

派瑞絲希爾頓沒穿內褲大走光！（圖／翻攝The Sun）

名媛派瑞絲希爾頓堪稱也是話題製造機，她過去脫序行為不少，可儘管如此，她仍是媒體最愛跟拍的明星之一！而日前派瑞絲希爾頓與一名神秘男子在墨西哥度假勝地被拍，期間穿著高衩洋裝的她，還因裙子被風吹起走光，加上她沒穿內褲，可說是全被看光。

派瑞絲希爾頓在墨西哥渡假勝地Tulum沙灘被拍到和一神秘男開心度假，期間兩人親暱的在沙灘上玩親親，隨後起身後，派瑞絲吊帶高衩洋裝被風吹起，她沒穿內褲，私密春光全被看光仍渾然不知。

照片曝光後，許多網友卻都不替她感到心疼，還有人酸派瑞絲希爾頓向來愛炒新聞，質疑這組照片根本是和媒體串通好而拍下。

(中時電子報)