防彈少年團揮灑血汗淚 橫掃世界排行榜

南韓高人氣男團「防彈少年團」去年10月發行第2張專輯「WINGS」，刷新海內外多項音樂榜單紀錄，聲勢銳不可當，規劃將在2月發表新作，備受粉絲高度期待。

「防彈少年團」日前傳出將在2月發表新作，做為去年10月發行的正規專輯「WINGS」後續作品，在上次回歸刷新多項世界榜單紀錄的防彈少年團，新作品令人期待。

韓媒OSEN報導，防彈少年團所屬公司Big Hit娛樂相關人士表示，新專輯即將進入收尾階段，目標在2月發行，但詳細發表形式與日期尚未決定。

防彈少年團2月18、19日將於首爾高尺巨蛋舉行「THE WINGS TOUR」首爾場演唱會，很有可能會在演唱會上發表新歌，但他們3月中將開始進行海外演唱會行程，可以想見在南韓國內的回歸活動時間不會太長。

「WINGS」的主打歌「血汗淚」發行後即席捲南韓國內主要數位音源網站即時榜冠軍，MV創下K-POP MV 24小時內觀看次數南韓男團最高紀錄，專輯也刷新海外多項音樂榜單紀錄，宣告延續這張專輯概念的新作品，自然受到各方矚目。

防彈少年團由Jin、Suga、J-Hope、Rap Monster、智旻、V、?國7名成員組成，所屬公司Big Hit娛樂在出道前就已為他們成立官方網誌，成員經常發表文章與粉絲互動，也會分享自己製作的音樂作品或cover曲，在出道前就累積不少人氣。

2013年，防彈少年團以「No More Dream」一曲出道，批判社會的尖銳歌詞加上編入高難度動作的強烈舞台表演，奠定鮮明的團體風格，正式進軍南韓演藝界。

防彈少年團出道第1年以「學校3部曲」先後推出1張單曲與2張迷你專輯，並在2014年8月推出第1張正規專輯「DARK & WILD」，以強烈的嘻哈曲風為骨幹，歌詞中以青少年的夢想與愛情為主題，傳達「打破框架，以自己的力量尋找、實現自己的幸福」的理念。

成員也參與專輯作詞，以自身經歷寫出當代青少年的想法，第2張迷你專輯的「Tomorrow」與「Jump」，以及正規專輯中的「Let Me Know」3首歌，更是由成員Suga擔綱製作，展現編曲才華。

Suga與隊長Rap Monster在出道前都曾以地下饒舌歌手的身分活動，擁有豐富的表演與音樂製作經驗，進入Big Hit娛樂後也持續精進實力，行程滿檔也不忘擠出時間寫歌，除參與專輯製作，也透過官方網誌與粉絲分享不少未收錄在專輯中的作品。

Rap Monster與Suga也先後在2015年與2016年以個人名義推出Mixtape，獲美國告示牌等專業音樂媒體好評，以堅強實力打破偏見。許多人對偶像rapper都存有先入為主的成見，2人剛出道時都曾透露由地下歌手轉為偶像出道的心路歷程，坦言做為偶像出道「並不簡單」，但也認為更重要的是讓更多人聽到自己的音樂。

防彈少年團2015年推出第3張迷你專輯「花樣年華pt.1」，宣告新系列「青春2部曲」的開端，訴說青春的美好與苦惱，主打歌「I NEED U」獲出道後首次音樂節目冠軍，之後發行的「花樣年華pt.2」更是在發行首週登上美國告示牌世界專輯榜榜首，還創下K-POP史上同一專輯最長時間位居第一名與停留TOP 10榜內期間最長紀錄。

2016年發行的特別專輯「花樣年華Young Forever」與第2張正規專輯「WINGS」，也在海內外創下多項空前紀錄，特別專輯中的「FIRE」與「Save ME」分別奪下YouTube5月份全球K-POP MV觀看次數冠亞軍，更憑藉「WINGS」專輯橫掃97國iTunes音源冠軍，刷新多項世界音樂榜單紀錄，在全球各地的人氣都不容小覷。

花樣年華系列開始收錄更多成員參與作詞作曲與製作的歌曲，「WINGS」也收錄7名成員親自參與製作的solo曲，呈現各自與做為「防彈少年團成員」不同的面貌。

除音樂作品，成員Jin與V近來也在綜藝與戲劇方面嶄露頭角。擁有花美男外貌的Jin毫不顧忌形象，先前就常放出拍攝自己吃飯畫面的「Eat Jin」系列影片，展現對於食物異於常人的執著，最近參與「叢林的法則」、「白鍾元的三大天王」等節目，以獨特幽默感引起話題。V則是出演KBS新劇「花郎」，飾演純真調皮的老么花郎翰星。

剛結束年末各大頒獎典禮行程的防彈少年團，進入暫時沒有公開演出行程的「休息期」，除還能在電視上看到的Jin與V外，其他成員也都經常透過SNS發文，讓粉絲一解相思之苦。

防彈少年團出道後，在繁忙工作之餘，仍不忘經常透過SNS與粉絲互動，成員也曾在訪談中透露，由於他們共用同一個推特帳號，彼此都會先溝通好發文時間，以免互相干擾。

富比世去年3月公布的統計結果顯示，防彈少年團是過去30天內全球藝人貼文被轉推數第1名，以逾539萬的轉推數量遙遙領先；官方Instagram帳號剛開通時，也因追蹤數瞬間暴增，造成網站暫時性的錯誤，高人氣可見一斑。（中央社廖禹揚）1060114

(中央社)