海倫清桃神隱三天 戴發奎：要離婚就出來談

海倫清桃近來負面新聞不斷，讓她選擇神隱。(圖/本報系資料照)

海倫清桃日前驚爆隱婚後，接著再爆無性生活18年、老公家暴、街頭指交小鮮肉，一連串醜聞連環爆，讓她選擇神隱至今三天仍聯繫不上，這也讓戴發奎家暴撂下狠話，「如果真的要離婚也要出來談啊」，婚姻關係浮上檯面後疑似將「見光死」。

根據《蘋果日報》報導，海倫清桃在公開實情後，不僅不願返家，反而改借住友人家，並且手機關機斷絕與外界聯繫，對此老公戴發奎無奈表示「我每天都打好幾通電話給她，甚至也留言跟她說，就算離婚也要出來談」，不過海倫清桃始終不願出面，這也讓他撂下狠話「她對我恩斷義絕，她回來還可以重新開始，離開我根本混不下去，我一直習慣幫她講好話，是留一條後路給她」。

對於被海倫清桃指控「罪狀」，戴發奎僅表示「事情沒有對錯，只有感受的問題，沒有什麼好人壞人，只有對你造成傷害的人」，對此經紀公司不願再回應，據悉會請友人居中協調，最後被問及若離婚怎麼辦？戴發奎則表示一毛錢都不想分給她。

(中時電子報)