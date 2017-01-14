洛馬執行長會川普 承諾創造數千職缺

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美國航太業巨擘洛克希德馬丁公司執行長休森今天會見總統當選人川普，承諾創造數千個工作機會，並降低遭川普痛批的隱形戰鬥機價格。

法新社報導，川普（Donald Trump）發表攻擊性推文習以為常，上個月就批評洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）的F-35匿蹤戰機售價「失控」，導致洛馬股價暴跌。

洛馬執行長休森（Marillyn Hewson）今天指出，她告訴川普，洛馬「快要達成1項協議，可大大降低下1批飛機成本」，且「將可為美國帶來許多工作機會」。

休森告訴守候川普大樓（Trump Tower）的記者：「事實上，我們將在德克薩斯州沃斯堡（Fort Worth）增加1800個職缺，再加上美國45個州的供應鏈，那麼將有數千個工作機會。」

「我也有機會讓他對於我們能做到繼續壓低F-35計畫成本，有1個概念。這場會面賓主盡歡。」（譯者：中央社何宏儒）1060114

(中央社)