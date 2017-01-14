黃百鳴自爆 拍《開心鬼4》沒申請偷爬金字塔

黃百鳴自爆先前拍電影時未經許可偷爬金字塔。（圖／達志影像）

香港導演黃百鳴早期拍攝的《開心果》系列深受喜愛，其中《開心鬼4》更有到埃及金字塔取景的超狂畫面，這在當時可說是大成本製作！不過黃百鳴昨卻自爆，當時可是在沒有經過許可的狀況下偷爬、偷拍的。

「八爺」鄭嘉穎與導演陳果日前在澳門拍片，卻因未經申請被帶回警局，這讓身為出品人的黃百鳴也稱「這樣不對，應該道歉。」更說早期的導演為了效果，就算申請沒過，還是會偷拍，但強調不被批准偷拍就是錯誤示範。

話鋒一轉，黃百鳴就爆料在早期他拍《開心鬼4－開心鬼救開心鬼》中一人分飾兩角，為了劇情需要，他們特地遠赴埃及金字塔取景。可當時完全沒有經過申請，更沒有批准，他直呼「不要說爬上去，連摸一下都不能，我們看沒人，一開機就立刻偷爬上去，就怕有人發現！」還說如果被抓到真的不知道後果會多嚴重，「現在想起來都很害怕。」

(中時電子報)