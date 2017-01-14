綠營執政品質保証！李富城：保你一定「窮」
民進黨執政未滿一年，已陸續出現災情，陸客不來，觀光區冷清、飯店業現拋售潮，其中又以南部最為慘重，達54間飯店出售。內政部最新資料顯示，高雄市的中、低收入戶數達4.4萬戶及12.4萬人數，居全台之冠，高於雙北。對此，資深氣象主播李富城臉書上發文「過去有句話，綠營執政，品質保証，這個保証，是保証你一定『窮』」。網友則想問「說好的幸福城市呢？」
根據內政部資料統計，中低收入戶，高雄市戶數達2.3萬戶，人數達7.5萬人，與北市相比，是台北市5600多戶數的4倍，台北市1.4萬人數的5倍。合計低收入戶、中低收入戶，高雄達4.4萬戶、12.4萬人居冠，其次為台中市，約3萬戶、8萬人。
李富城對此表示「過去有句話，綠營執政，品質保証，這個保証，是保証你一定『窮』，國民黨執政不好，但還有中產階級，綠營現在執政，全民都窮。全國執政第一名，花錢第一名，欠債第一名的高雄，窮人也是全國第一名。我的問題《錢都花去那裡啦》，第一名的花媽，給個答案好嗎？」
高雄市社會局回應「申請標準較寬。」有民眾認為「所以低收入戶看高雄好才跑到高雄啊！都已經低收入了還要待在台北忍受高房價，高物價喔？」但也有網友反駁「簡單講就是條件比較寬，懂得玩法的人就鑽空跑去申請」。
但這幾年各大超跑業者紛紛南下設廠，日前義大利超跑品牌Pagani來台設點，第一個據點就選在高雄，業者稱資料顯示有8成客戶都在南部。有網友認為「雖然高雄薪資低、沒有勞基法存在，但這些奢侈和炫富的東西，高雄可是屌打其他縣市」。
另有網友表示就「M型社會極致的幸福城市」、「無視勞基法的城市阿」、「高雄是老闆比勞基法大，市府也不敢得罪老闆」、「貧富差距大，慣老闆天堂，勞工用低薪高工時幫老闆買車」、「為什麼中低收入戶多，因為錢都慣老闆A去買車啦~幸福」。
(中時電子報)
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