竹市新年好味道 百道眷村年菜端上桌
新竹市政府舉辦的「眷村年菜好味道」活動，今天於金城一路、二路口的建功籃球場舉行，除了多元活動，現場也將端出百道眷村特色年菜給民眾免費品嚐。
新竹市長林智堅說，眷村美食是新竹地區重要而普遍的美食之一，為保留住新竹市眷村長輩的家傳好味道，活動以「百宴年菜」為主軸，希望分享來自大江南北眷村的美味私房料理。
文化局表示，眷村美食可看見過去眷村生活的縮影，本活動以眷村獨特家傳料理為特色，民眾透過眷村爸爸媽媽親手烹煮的拿手菜，實際體驗新竹市特色的眷村飲食文化，民眾也可索取食譜，在過年期間親手料理出美味應景的眷村年菜。
眷村媽媽們端出親自料理的私房好菜，其中包括菜肉大餛飩、紅燒獅子頭、紅燒肉、滷豬腳及涼拌大頭菜等，市議員鍾淑英也分享「衝菜」的製作方式，眾多眷村美味年菜一道道呈現眼前，讓人垂涎三尺。
除了美食，活動也辦理「眷村歡樂繪畫趣」，以眷村意象及節電為主題，設計二款著色紙，參加者即贈送蠟筆一盒，限量200份；另外也邀請師傅料理表演刀削麵及民眾現場金元寶DIY。1060114
(中央社)
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