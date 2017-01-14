告別瑪莎葛蘭姆 簡珮如找到更寬闊天際

特派員看世界專欄在舞台上盡情揮汗演出瑪莎葛蘭姆舞作，一直是台灣旅美舞蹈家簡珮如令人印象深刻的身影，而擔任美休閒運動知名服飾模特兒代言角色，則展現簡珮如另一種風情。

去年離開瑪莎葛蘭姆舞團（Martha Graham）專職首席舞者後，簡珮如尋覓更寬廣的表演空間，延續自己熱愛的舞蹈藝術生命。去年她先與瑪莎葛蘭姆舞團一趟古巴之行，充分體驗中美洲熱情舞步，感受相當強烈；去年底更進一步完成心願，開始亞洲的教學與交流計畫-「回鄉（RETURN) -亞洲計畫」。

3歲開始習舞的簡珮如說，從台北藝術大學舞蹈系畢業後，離開台灣一晃已經10年，透過演出、教學機會，期待重新與亞洲再度連結。

在中國大陸巡迴表演及教學期間，她與鄭州工程技術學院舞蹈系教授分享舞藝，毫不保留秀出瑪莎葛蘭姆舞技精髓，也被校方正式聘為客座教授。

訪問武漢時，簡珮如受邀在武漢音樂學院舞蹈系進行3天的大師班教學，與師生分享在美築夢過程。另外應邀舉行「菁英女性工作坊」等2場講座，受到熱烈迴響。

返台期間，她接受中央廣播電台等媒體訪問，暢談旅美闖蕩10年感受。簡珮如說，舞蹈為她開啟璀璨人生，也是她遇到挫折時重要的紓壓管道。「一個舞者最需要的就是安靜」，每回表演前都會先獨自靜坐，如此讓她在舞台上更能融入角色，更能展現肢體與情緒張力。

雖然離開「舞」台，但簡珮如最近登上另一個舞台，優美的體態讓她拿到美知名服飾品牌Gap代言模特兒機會，眼尖者很容易在曼哈頓第5大道旗艦店櫥窗，看到這位前瑪莎葛蘭姆舞團首席舞者的俐落舞姿倩影。

她說，「模特兒是另一種演出，不在舞台、而是在鏡頭前的演出」。「很享受在鏡頭前展現自己美好的一面，看到自己的另一面」。

雖然生活愈加多元化，不過簡珮如對舞蹈依舊情有獨鍾，她一直無法忘情舞台上展現舞姿的時刻，「非常奇妙，感覺自己身處另一個世界，也變了一個人」，她說。

簡珮如形容，「那是一個感受，是在那一分一秒的衝擊，稍縱即逝，可惜無法被記錄下來，只有在下一次演出才會再出現」。

雖然離開了成立90年的瑪莎葛蘭姆舞團，但在藝術總監艾爾柏（Janet Eilber）力邀下，簡珮如2月中旬將重返舞團，參與紐約為期2週的演出，主演瑪莎葛蘭姆的角色。

另外，簡珮如也正積極籌劃今年春天的亞洲之行，包括海峽兩岸多處演出及講座交流機會。與瑞典國際知名編舞家馬茲艾克（Mats Ek）在台合作演出，將會是她旅美10年後返台的最重要表演。

對瑪莎葛蘭姆舞作素有崇高熱情的簡珮如，雖告別首席專職舞者，但1年來，讓她有更多時間及機會透過不同領域合作關係，再度磨練自己、發現全新的自我。當然也有更多時間陪伴家人，尤其是她摯愛的女兒，也讓外界看到簡珮如為人母親的另一種角色。1060114

(中央社)