金門馬》無懼12度冷氣團! 1.7萬人熱血開跑

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2017金門馬14日5K、11.2K清晨8時鳴槍起跑。(林宋以情攝)

2017金門馬14日5K、11.2K清晨8時鳴槍起跑。(林宋以情攝)

影音》無懼12度低溫 1.7萬人在金門熱血開跑！

史上首度「雙日賽」的2017年金門馬拉松，14日休閒組5公里以及11.2公里組，共計將近1.7萬名跑者無懼大陸冷氣團來襲，清晨8時金門大學熱血開跑，儘管清晨體感溫度僅12度，不少跑友全家大小一起出動，1.7萬人花了近7分鐘才全數出發。

今年金門馬首創兩日賽程，5公里休閒組與11.2公里14日鳴槍，半程馬與全馬則在15日開跑，總人數2.2萬人寫下歷屆新高，由於5公里休閒組無須報名費，完賽禮還贈送金酒公司特別紀念酒，吸引不少跑友慕名而來。

(中時電子報)