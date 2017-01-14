天氣冷颼颼 北投及陽明山溫泉驅寒首選

我要評比

冷氣團襲台，台北市近郊的陽明山、北投等溫泉區成了民眾「驅寒」首選。室外溫泉優點，就是泡湯時可感受微風吹來，將綠意盡收眼底的感覺，讓市民遠離都市喧囂、消除疲勞。

大台北地區的溫泉主要以「北投溫泉」、「陽明山溫泉」為主，民眾若想放鬆泡湯，無論是騎車、開車，大約僅需30分鐘的車程即可到達。

台北市觀光傳播局指出，陽明山位居火山地帶，特殊的火山地形及地質構造，造就溫泉景觀。此區的泉質可分為4區域，分別是「陽明山公園周邊」、「冷水坑」、「馬槽」及「磺山」溫泉，由於地熱運動頻繁，各區礦物成份都不同，水溫、療效、泉質也大不相同。

北投溫泉則是從日據時代便負盛名，當地泉源為大磺嘴溫泉，泉質屬硫酸鹽泉，PH值大約在3至4間，水質呈現白色半透明，泉溫約攝氏50度至90度間，帶有些許的硫磺味。

觀傳局說，北投的溫泉旅館、飯店大多聚集在中山路、光明路沿線及北投公園周遭，一共有44家。其中被列為三級古蹟的三寶吟松閣、星乃湯、瀧乃湯及北投第1家溫泉旅館「天狗庵」，都有著深遠的歷史背景。

此外，民眾除了泡湯外，臨近還有北投溫泉博物館、北投文物館、地熱谷等，甚至是一旁的北投圖書館，都蘊藏著當地豐富的人文背景，值得民眾在泡湯後，來一場文化之旅。1060114

(中央社)