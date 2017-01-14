週末濕冷 吳德榮：20日氣溫劇降近寒流

氣象專家吳德榮表示，今、明兩天大陸冷氣團籠罩，北台灣低溫約12、13度；下週五、六(20、21日)冷空氣南下，氣溫遽降，強度恐超過「強烈大陸冷氣團」，而接近「寒流」的標準。

前中央氣象局氣象預報中心主任吳德榮在氣象應用推廣基金會專欄「洩天機教室」說，歐洲中期預報中心(ECMWF)數值模擬顯示，今、明兩天大陸冷氣團籠罩，北台灣的低溫在攝氏12、13度左右，又有西南方移入的水氣，各地雲量偏多，雲層愈北愈厚實，北台灣的高溫今天頂多回升至14、15度，明天白天也僅能回升至15、16度，天氣非常濕冷，中南部及花東的天氣也偏冷。

降雨以北部、東北部最明顯，中部及東部有局部雨；南部及東南部也有一些飄雨的機率，但很不明顯。

吳德榮指出，大陸冷氣團的影響將持續至下週二(17日)清晨，下週一(16日)南海移入的水氣減少，北台灣雲層厚度稍變薄，白天氣溫稍微回升，但整天氣溫仍在13至17度之間，感覺依然陰冷，北部、東半部有局部雨。

下週二白天起冷氣團減弱，氣溫逐漸回升，下週三(18日)天氣明顯回暖，這兩天西半部晴朗穩定、東半部仍有零星降雨。

吳德榮提醒，下週四(19日)下一波鋒面南下，北台灣天氣轉變；下週五、六(20、21日)冷空氣南下，氣溫遽降；而最新模擬的強度，首度調整得超過「強烈大陸冷氣團」，而接近「寒流」的標準。1060114

(中央社)