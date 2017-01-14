部落學童遠距伴讀計畫 挹注溫馨陪伴

原民會表示，「105年度部落學童遠距伴讀」計畫成果豐碩，替原鄉孩童挹注了更多溫馨的陪伴，106年度將繼續辦理。

部落學童遠距伴讀計畫利用通訊軟體結合網路媒介教學平臺，以即時視訊方式，進行線上一對一課業輔導，溫馨陪伴與指導部落的原住民學童做功課，由於深具教育意義，計畫推出後便獲得部落家長、學童及各大專校院的學生積極參與及認同。

原民會表示，計畫透過遠距伴讀模式、教學設計機制、課程教育輔導與師資培訓實習等項目推動，為部落學童帶來更多的學習資源。105 年度部落學童遠距伴讀初期服務範圍包括苗栗縣、嘉義縣、屏東縣、花蓮縣及台東縣，共有10處部落圖書資訊站協助辦理，伴讀部落小學友人數計有102人。

原民會指出，106年度將持續辦理計畫，部落地區就讀國民小學三至五年級的原住民學生，或是由「駐點輔導老師」推薦其服務據點至少6名以上學童，有機會成為計畫服務的對象，期盼能有更多原住民孩童透過此學習資源，育成部落優質人才。1060114

(中央社)