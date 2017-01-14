時序入冬 宜蘭各地溫泉各具特色

冬季溫泉遊4近期氣溫下降、天候又濕又冷，又是泡湯好季節。在宜蘭，除有礁溪知名溫泉區之外，還有太平山鳩之澤溫泉與強調野外氛圍的大同鄉芃芃溫泉，各具特色。

礁溪舊稱「湯圍」，因此礁溪溫泉早期稱為「湯圍溫泉」，是蘭陽八景之一，也是全國知名的溫泉勝地。當地的泉質屬於碳酸氫鈉泉，無色無臭，早在日據時代就有美人湯之稱，不但可消除疲勞，還可養顏美容，冬天是適合前往泡湯養生與旅遊的季節。

來到礁溪泡湯，除了有各家業者開發的不同湯屋之外，若想要更省一點錢，也可到縣政府管理或委外經營的溫泉區泡湯，像是「森林風呂」或是「湯圍風呂」。

「森林風呂」去年歷經委外業者私售票券紛擾，縣府已收回整修並重新開園。這處地方的景觀以日本和風設計為主，有女湯與男湯兩處空間。

女湯分為「木屋湯」及「林之湯」兩池，泡湯時可由高聳的木製架構，感受日式浴池泡湯氣氛，體驗大自然之美。男湯內分為「雙龍湯」、「岩之湯」、「風之湯」、「光之湯」四池，環境各具特色，也能感受到礁溪著名的落山風。民眾也能在園區外的公園散步，欣賞日式建築。

太平山鳩之澤溫泉區泉位於海拔520公尺，地熱資源豐富，泉質屬弱鹼性碳酸氫鈉溫泉，水質無色無味，浴後肌膚特別潤滑。

為依遊客喜好及習慣，林務局羅東林區管理處在去年才將當地重新整修，規劃有露天SPA區、日式裸湯區及家庭湯屋等3種。

其中，家庭湯屋設計有3類風格共18間，增加泡湯高峰期間周轉率及減短遊客等候時間。

若想要免費體驗在戶外野溪泡湯感覺，位於大同鄉英士部落旁的芃芃溫泉是不錯選擇。當地去年底才因有廣告公司為營造場景，在行水區灑下大量鹽巴，嚴重污染溫泉區環境，聲名大噪。

地方相傳，芃芃溫泉因為緊臨芃芃溪而得名，溫泉很早就被發現。10多年前，因為土石流爆發，將溫泉源頭掩埋；直到民國86年溫妮颱風侵襲，山洪造成溪流改道，溫泉才又再度出現。

芃芃溫泉屬中性碳酸泉，地處深山，平時有許多遊客開著四輪傳動車，沿著溪床前往露營、泡溫泉。雖然交通較不便利，但也因此保有原始自然風貌，泡溫泉時可享受蟲鳴鳥叫，也能欣賞山光水色。1060114

(中央社)