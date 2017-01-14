想演中國人挨批 劉樂妍嗆：「我就是想演，怎樣？」

劉樂妍近日言論備受爭議。。(圖/本報系資料照)

女星劉樂妍近日在微博自曝想演中國人，還稱日本人是「鬼子」，此消息一出立刻引發網友撻伐，對此她似乎無所畏懼，更在臉書發文反嗆「對！我就是想演中國人，怎樣」。

劉樂妍臉書全文。(圖/劉樂妍臉書)

對於媒體為賺取點閱率斷章取義，劉樂妍先是表示能體諒，不過仍需交代清楚事情始末，她表示去面試選角，好幾個劇組都表示外貌過於「洋氣」，只適合演「鬼子」，但是該角色都是反派人物，所以才公開表示想演「中國人」，因為該角色在劇中設定都是好人。

此外她更大吐不快，表示自己明明就是「真正的中華民國人」，為何卻只能接演「鬼子」， 更公開痛批其他人都非「正宗」，最後更公開喊話「未來第一個讓我演民國戲裡面的中國人劇組，我決定給他打折」，不過此番言論再度惹火網友，痛批「別以為自稱中國人，就可以打開大陸市場，充其量妳什麼都不是」。

(中時電子報)