美再批南海造島 陸駐美大使：請謹言慎行

提勒森批中國大陸填海造島、佈署軍事資源，類同俄國奪取克里米亞半島。(圖/美聯社)

美國總統當選人川普欽點艾克森美孚公司執行長提勒森出任國務卿，提勒森在美國參院提名聽證會中針對南海問題指出，中國大陸填海造島、佈署軍事資源，類同俄國奪取克里米亞半島。對此，大陸駐美大使崔天凱反擊表示，希望一些人在涉及別國海上爭議的問題上能夠謹言慎行。

崔天凱在紐約舉行的美國中國總商會2017年年度晚宴致辭表示，中國需要一個和平穩定的國際環境，也需要一個健康穩定的中美關係。希望雙方相向而行，共同構建「不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏」的中美關係，「特別是希望一些人在涉及別國海上爭議的問題上能夠謹言慎行」，不點名的對提勒森發言進行抨擊。

(中時電子報)