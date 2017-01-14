陸春運啟動 美女機器人上陣

山東濟南站的機器人「小薇」。(圖/大眾網)

2017年的春節返鄉潮到來，中國大陸推出美女機器人奧援，她們可以幫旅客處理任何交通上的問題。

據陸媒體大眾網訊，大陸農曆春節前15天及後25天左右，是交通最人潮最多的時候，被稱作「春運」。為因應繁重的交通業務，山東濟南站擺設了三個叫「小薇」的機器人，無論查車次、問路，還是改簽、退票等鐵路上的事，你都能直接與這三位美女機器人求助。

此外，美女機器人還具備高科技的人臉識別功能，只要路過服務台前，她就會對你打招呼，貼心的設計令歸鄉遊子們備感親切。

(中時電子報)