四重溪泡湯 牡丹鄉賞水社柳

屏東縣政府主辦的四重溪溫泉季已快到尾聲，趁著春節假期到四重溪泡湯，並到牡丹鄉觀賞水社柳林。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 106年1月14日

屏東縣政府主辦的四重溪溫泉季已快到尾聲，趁著春節假期到四重溪泡湯（圖），走逛四重溪公園。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 106年1月14日

屏東縣政府主辦的四重溪溫泉季已快到尾聲，趁著春節假期到四重溪泡湯（圖），走逛四重溪公園。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 106年1月14日

春節期間，屏東縣政府主辦的四重溪溫泉季已快到尾聲，趁著春節假期到四重溪泡湯，再往山上前往牡丹鄉賞水社柳美景，可以規劃1或2日遊。

四重溪溫泉季即將在元月底結束，冬天南下墾丁，別忘了前往四重溪泡湯，日治時代曾經有日本皇親造訪的四重溪。

四重溪溫泉公園近年在縣府致力打造下，以日式禪風配合在地溫泉小鎮的氛圍，設置藥師佛、鳥居、泡腳池、步道等設施。今年規劃花海，運用車城洋蔥及牡丹原住民元素，搭配琉璃珠及蔥寶裝置設計裁植花卉，呈現南國陽光子民風情。

今年四重溪溫泉季以吉祥物「蔥寶、蔥娃」妝點，新添泡腳蔥寶、郵筒蔥寶、翻跟斗蔥寶、彈月琴蔥寶及3D藝術畫，每週六、日蔥寶、蔥娃在公園迎賓外，也推出蔥寶限定紀念品，還搭配山川琉璃吊橋全票，以及草衙道曼麗卡友特別紀念品。

沿著199縣道從四重溪往山上走就是牡丹鄉，牡丹鄉的旭海村也有公共溫泉池供遊客泡湯，今年牡丹鄉公所特別再打造東源村的水社柳行程。

東源村有「台灣最香部落」的美名，除了夏天美麗馨香的野薑花海外，還擁有全國最大的水社柳森林，約有1241株的水社柳，一到冬季開花的時節，水社柳樹梢就掛著金黃色的花絮隨風飄舞。

水社柳花開的季節裡，走訪自然質樸的東源村，將遇見恰如細雪紛飛、美不勝收的黃金柳絮，飄舞在東源的每一處。

來到牡丹鄉，不妨也前往佳德谷有機香草園一遊，這裡有著美麗的香草花園，還有幽靜的小森林，讓人心情娛悅，還有DIY香草保養品、品嚐原住民美食，前往之前，請先預訂。

今年四重溪溫泉季以縣道199串聯四重溪溫泉與旭海溫泉，強調「幸福銘湯．相依久久」幸褔溫泉概念，規劃免費接駁車，遊客可以搭火車到枋寮火車站，再轉搭接駁車直達四重溪溫泉，平日2班次、假日8班次。

縣府並推出四重溪-牡丹一日遊新台幣499元遊程，結合文化及生態概念，至四重溪溫泉公園享受泡腳樂趣、欣賞花海及向藥師佛祈福，還可欣賞牡丹鄉桃花心木、水社柳及水上草原生態體驗。1060114

(中央社)